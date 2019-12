O FC Porto anunciou que já estão esgotados os bilhetes disponibilizados pelo Sporting aos dragões para o clássico do próximo domingo, 5 de janeiro, 17h30, da 15.ª jornada da I Liga.

Os cerca de 2500 bilhetes custavam 31 euros cada, preço que gerou contestação entre os adeptos portistas.

Tal facto fez com que o Oficial de Ligação aos Adeptos (OLA) portista tenha vindo explicar o porquê do aumento do preço em relação a temporadas anteriores.

«Nos últimos anos havia um acordo entre os dois clubes para que o preço do bilhete tivesse um preço mais baixo em benefício dos adeptos dos dois clubes tanto no jogo do Dragão como no de Alvalade.

Este ano o Sporting Clube de Portugal não aceitou esse acordo colocando o preço máximo possível», escreveu Fernando Saul, nas redes sociais.