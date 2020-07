O FC Porto é a equipa mais representada da 30.ª jornada da Liga, depois da goleada ao Belenenses (5-0), com quatro jogadores no onze, segundo as notas atribuídas pelos jornalistas do Maisfutebol em parceria com SofaScore, mas foi Gabriel foi o jogador com a nota mais elevada depois do Benfica ter regressado aos triunfos diante do Boavista (3-1).

O líder da Liga até teve duas notas máximas no Maisfutebol, embora apenas o colombiano Luís Díaz, autor do golo da jornada, entre na equipa da ronda. Fábio Vieira, que também marcou no Dragão, também teve nota máxima, mas não chegou para entrar na equipa face aos poucos minutos que esteve em campo. A equipa de Sérgio Conceição está ainda representada por Manafá, Mbemba e Alex Telles.

Gabriel teve a nota mais elevada, na soma das pontuações do Maisfutebol e da SofaScore (13,4), depois de ter estado associado aos três golos do Benfica ao Boavista, numa partida em que Pizzi também esteve em destaque e «roubou» o lugar a Corona por apenas uma décima.

Tirando os grandes, Gil Vicente e Paços de Ferreira também contribuem com dois jogadores cada para este onze. A equipa de Barcelos teve Denis e Rodrigão em destaque, enquanto os castores contaram com o contributo de Adriano e Tanque Silva. O onze fica completo com Paulinho, avançado que voltou a marcar pelo Sp. Braga e conta com a segunda nota mais elevada neste onze (12,9).