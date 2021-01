[artigo atualizado]



João Pedro Sousa vai deixar de ser o treinador do Famalicão, sabe o Maisfutebol. A decisão foi tomada depois da derrota contra o Nacional, na Madeira, e o técnico até já informou o plantel sobre esta separação.



Nesta altura, pode avançar o nosso jornal, a SAD liderada por Miguel Ribeiro negoceia com Jorge Silas e acredita que o ex-treinador do Sporting é a melhor opção para recuperar o futebol que conduziu o Famalicão ao excelente sexto lugar na Liga 2019/20.



De uma época para outra, porém, tudo mudou. Os resultados, os jogadores e as próprias ideias de João Pedro Sousa, como o treinador assumiu numa pergunta do nosso jornal depois do 2-2 contra o Sporting.



«Se formos obrigados a defender, temos de saber defender. Era uma coisa que o ano passado não conseguíamos fazer. Como treinador tenho de melhorar isso, tenho de ser capaz de fazer isso. Se as equipas nos obrigarem a defender em bloco baixo, temos de ser competentes. O ano passado às vezes não o conseguimos ser.»



A verdade é que todas estas alterações, incluindo a ideia de jogo do treinador, atiraram o Famalicão para o fundo da tabela: tem 14 pontos em 16 jornadas - menos 16 do que na época anterior na mesma altura! - e é neste momento o 16º classificado.



Jorge Silas é o nome preferido em Famalicão, mas o acordo está ainda por fechar. O treinador de 44 anos está sem trabalhar desde a saída do Sporting, a 4 de março de 2020. Na véspera tinha feito o seu último jogo nos leões. Em Famalicão.