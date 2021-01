O Famalicão oficializou esta noite a saída de João Pedro Sousa do comando técnico da equipa, tal como o Maisfutebol noticiou oportunamente.

Em comunicado, a SAD famalicense informa ainda que toda a equipa técnica que acompanhava o treinador de 49 anos também abandona o clube.

A decisão de cessar funções com João Pedro Sousa surge um dia após a derrota do emblema de Vila Nova de Famalicão na Madeira, frente ao Nacional, que o atira para a antepenúltima posição da Liga.

Recorde-se que no ano passado, no regresso do Famalicão ao principal escalão do futebol português, o clube terminou o campeonato na sexta posição.

Segundo apurou o nosso jornal, Silas é o nome favorito para suceder a João Pedro Sousa.