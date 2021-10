A FIGURA: Dylan Batubinsika

Eficiente lá atrás durante mais de 90 minutos, herói lá na frente no derradeiro lance do jogo. O possante defesa francês formado no PSG voltou a ser titular, depois de dois jogos consecutivos em que não foi utilizado, e estreou-se a marcar pelo Famalicão esta noite. Depois de uma época de afirmação na equipa de sub-23, Batubinsika (nome difícil de dizer) tem conquistado o seu espaço no eixo da defesa da equipa de Ivo Vieira. Hoje, teve o seu momento mais alto desde que em 2020 chegou ao Minho proveniente do Antuérpia.

--

O MOMENTO: minuto 90+8. O «déjà vu» vizelense

Pelo segundo jogo consecutivo, o Vizela deixa escapar pontos oito minutos depois dos 90. Depois do Benfica, o Famalicão. Castigo duro para um recém-promovido. Batubinsika subiu no terreno e aproveitou um canto de Pêpê para fazer o golo do empate. Justiça no marcador num jogo que terminaria logo a seguir.

--

OUTROS DESTAQUES:

Pêpê

Começam nos seus pés boa parte dos lances de organização ofensiva da equipa. Pepê baixa e pauta o jogo. Define ritmos, passa a longa distância e sempre que tem uma nesga de terreno, usa o seu potente remate. Esta noite, saiu dos seus pés também o canto com que o Famalicão haveria de chegar ao empate. O médio formado no Benfica e ex-Olympiakos é uma peça fundamental na equipa de Ivo Vieira também a defender. Um tampão na zona intermediária.

--

Schettine

Quase foi o homem do jogo. Aos 82m, o avançado brasileiro finalizou «à matador» uma boa assistência de Kiko Bondoso, que entrou para mexer com o jogo. A muita luta que deu aos centrais adversários acabou por ter a devida compensação.

Charles

Começou a brilhar logo aos 3m, com uma defesa de andebol, com o pé, a evitar o golo a Pedro Brazão. Era o prenúncio de uma exibição segura, em que o guarda-redes brasileiro se mostrou bom plano sempre que foi chamado a intervir. Até àquele lance fatal no derradeiro minuto do jogo.

Ivanildo

Salvou um golo cantado quando aos 71m tirou sobre a linha de golo uma bola de Ivo Rodrigues, com Charles já batido. Este lance como o melhor exemplo de uma exibição muito competente no eixo defensivo vizelense, apesar do muito trabalho dado pelo ataque famalicense, sobretudo na segunda parte.