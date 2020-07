O campeão FC Porto é a equipa mais representada da jornada da consagração, com três jogadores em destaque na vitória do clássico sobre o Sporting (2-0), segundo as notas atribuídas pelos jornalistas do Maisfutebol em parceria com SofaScore. Manafá, Mbemba e Danilo representam o novo campeão na equipa da 32.ª jornada.

Um onze de retalhos de oito emblemas uma vez que, além do FC Porto, estão também representados Belenenses, Santa Clara, Benfica (2 jogadores), Gil Vicente, Portimonense, Famalicão e Sp. Braga.

Há dois jogadores que se destacaram acima de todos os outros, fazendo uma média entre as notas do Maisfutebol e da SofaScore, e nenhum deles é dos «grandes». Primeiro, Rúben Ribeiro, autor do golo da jornada, na vitória do Gil Vicente sobre o Tondela (3-2), acumulando 12,2 pontos. Depois Diogo Gonçalves que bisou no triunfo do Famalicão sobre o V. Setúbal (2-1) e soma exatamente a mesma pontuação.

Critérios de desempate nas notas atribuídas pelo Maisfutebol:

1-Influência direta do jogador em causa no resultado, através da marcação de golos;

2-Pontos conseguidos pela sua equipa;

3-No caso dos defesas e dos guarda-redes, o número de golos sofridos pela sua equipa e, só depois, o número de golos marcados;

4-No caso dos médios e avançados, o número de golos marcados pela sua equipa e, só depois, o número de golos sofridos;

5-Minutos jogados;

6-Critério disciplinar;

7-Classificação das respetivas equipas.