O dérbi entre Benfica e Sporting, no Estádio da Luz, foi o jogo de cartaz da 33.ª jornada da Liga, mas, contra muitas expetativas, acabou por não ser decisivo, nem ficou marcado por grandes exibições e isso acaba por refletir-se na formação da equipa da penúltima jornada que resulta da média das notas atribuídas pelos jornalistas que estiveram nos estádios e as notas atribuídas pela SofaScore, parceiro do Maisfutebol.

Viktor Gyökeres e Pavlidis arrancaram as assistências para os golos que ditaram o empate que adia a decisão do título para a última jornada e até tiveram boas notas, mas não foram suficientes para integrarem este onze, ultrapassados no ataque por Wendel, que bisou na vitória do Santa Clara sobre o Famalicão (2-1), e por Zé Luís, determinante no triunfo do aflito AVS na Reboleira (1-0).

Eduardo Quaresma é o único jogador do dérbi a integrar este onze que conta com mais jogadores que lutam pela permanência. AVS e Farense, por exemplo, contam com dois jogadores cada, mas a nota mais elevada neste onze é mesmo a de Wendel Silva que, na primeira vez que foi titular no Santa Clara, marcou dois golos. Recordamos que este avançado, formado no Flamengo, está nos Açores por empréstimo do FC Porto.

Destaque também para o Casa Pia que venceu o Sp. Braga (2-1) e também contribui com dois jogadores para esta equipa da jornada.