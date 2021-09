Moreirense e Famalicão estiveram a vencer este domingo, mas acabaram empatados (2-2) e, ao fim de cinco jornadas, continuam à espera da primeira vitória.

A equipa da casa adiantou-se no marcador, numa grande penalidade convertida por Rafael Martins, mas os visitantes deram a volta ao resultado, com um «bis» de Banza, antes de André Luís voltar a empatar o jogo depois de saltar do banco.

Veja o resumo com os golos e os principais lances: