A fabulosa atuação de André Luiz na vitória do Rio Ave sobre o Tondela (3-0) resultou na nota mais elevada da equipa da 8.ª jornada da Liga feita através da média das notas atribuídas pelos jornalistas do Maisfutebol com a avaliação da SofaScore, parceiro do nosso jornal.

O avançado carioca deixou a sua marca nos três golos da equipa de Vila do Conde, dando início ao lance do primeiro, antes de marcar o segundo e fazer a assistência para o terceiro marcado por Clayton. Uma exibição em cheio que lhe valeu nota máxima no Maisfutebol (5) e também a classificação mais elevada atribuída pela SofaScore (9.7).

O clássico do Dragão acabou com um insosso nulo e contribuiu com três jogadores para este onze, todos do setor defensivo, a começar pelo guarda-redes do FC Porto, Diogo Costa, além dos centrais Bednarek e António Silva.

O duelo entre o Sporting e Sp. Braga em Alvalade (1-1), contribuiu apenas com Rodrigo Zalazar, o médio espanhol dos minhotos, apesar de Luis Suárez, com mais um golo, também ter ficado à porta deste onze da 8.ª ronda.

Destaque ainda para as notas elevadas de Léo Santos (Nacional), Gil Dias (Famalicão) e Livolant (Casa Pia) nesta ronda.