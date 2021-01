O futebolista senegalês Abdoulaye Ba é reforço do Moreirense, num contrato válido por uma época e meia, até ao final de 2021/2022, informou esta quinta-feira o clube minhoto, da I Liga portuguesa de futebol.

Abdoulaye jogou já esta época no Dínamo de Bucareste da Roménia e volta a Portugal seis anos depois de ter saído do FC Porto, que ainda deteve o seu passe nas três épocas seguintes, com empréstimos a Rayo Vallecano, Fenerbahçe, Alanyaspor e TSV 1860 Munique, antes de rumar em definitivo ao Rayo.

Com formação concluída nos dragões, Abdoulaye passou ainda pelo Sp. Covilhã, Académica e V. Guimarães, em Portugal. Jogou ainda no Deportivo da Corunha mais recentemente, em 2018/2019, por cedência do Rayo.