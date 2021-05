Figura: Abdu Conté



Do pior ao melhor que o Moreirense fez no jogo. O lateral formado no Sporting cometeu uma grande penalidade perfeitamente evitável e viu Fabrício adiantar o Portimonense. A verdade é que após o erro, Conté cresceu tanto ofensivamente como defensivamente e tentou remediar o que de mal fez. O defesa esquerdo destacou-se nos momentos ofensivos e foi incansável no apoio ao ataque. Conté assistiu Franco para o golo da reviravolta, mas poderia ter saído de Portimão com mais dois passes para golo não fossem as perdidas do próprio Franco e de André Luís.





Momento: Cabeça para a reviravolta, minuto 82



O Moreirense estava melhor na partida e traduziu essa superioridade no marcador. Numa saída rápida, Walterson fugiu aos centrais e libertou em Abdu Conté. O lateral-esquerdo fez um cruzamento com peso, conta e medida para o cabeceamento certeiro de Gonçalo Franco.





Outros destaques:



David Simão: foi o organizador do jogo ofensivo dos cónegos. Dono de um pé esquerdo de qualidade, o médio jogou sempre de cabeça levantada, soube quando acelerar ou travar o jogo e raramente falhou u passe. Sem poucas hipóteses para fazer o uso do seu remate, David Simão deixou o Algarve com mais uma assistência no currículo – bateu o canto que deu o golo de Ferraresi.



Fabrício: sem a velocidade de execução de outros anos, o avançado continua a revelar-se importante na manobra ofensiva do Portimonense. Fabrício está no lance que originou o penálti sobre Aylton que ele próprio converteu em golo. O brasileiro atingiu o golo 50 pelo clube de Portimão, uma marca interessante.



Nahuel Ferraresi: executou na perfeição as tarefas de lateral-direito com bola e de terceiro central sem bola. O venezuelano esteve irrepreensível a defender e revelou-se um dos homens mais perigosos dos cónegos no ataque. Ferraresi viu Maurício roubar-lhe um golo feito antes de marcar de cabeça de costas para a baliza. Apesar do golpe sofrido na cabeça, o jovem jogador não se inibiu de dividir bolas e de continuar a jogar da mesma forma. Uma exibição de coragem.