Fruto da conquista da Taça Libertadores pela segunda época consecutiva, Abel Ferreira recebeu o prémio «Talento que marca o Mundo» do mês de novembro.

Este prémio, cuja primeira edição foi em outubro e entregue a Ronaldo, é votado pelos embaixadores da Liga e distingue os jogadores e treinadores portugueses que se destacam noutros países.

«Este prémio não é só meu, mas de toda a minha equipa técnica. E porque não partilhá-lo com todos os treinadores que, antes de mim, foram para fora e abriram portas a todos nós? Falando diretamente de Futebol, temos os melhores do mundo e é um grande orgulho e um privilégio receber este prémio. Agradeço, também, aos Embaixadores que, de forma unânime, decidiram esta nomeação», disse Abel aos órgãos de comunicação da Liga

Viajou para outro continente e, hoje, Abel Ferreira é um 𝗧𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗤𝘂𝗲 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗮 ⚡ 𝗢 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗼! 🌏



Depois de nova conquista na Taça Libertadores, o técnico 🇵🇹 recebeu o voto dos Embaixadores da Liga Portugal para a distinção de novembro! Parabéns! 👏#LigaPortugal pic.twitter.com/03GTytssYT — Liga Portugal (@ligaportugal) December 17, 2021

Já Pedro Proença, presidente do organismo que tutela o futebol profissional, destacou o percurso do técnico português no Palmeiras.

«Abel Ferreira é um treinador que muito tem dignificado o Futebol português e que muita falta faz ao nosso Futebol. Venceu este ano, pela segunda vez consecutiva, a mais apetecível competição sul-americana, a Taça Libertadores, voltando a dar provas de ser um Talento que marca o Mundo. Os seus feitos falam por si. Está de parabéns pelo muito que tem conquistado com o seu esforço e dedicação, sendo um exemplo a seguir pela nova geração de treinadores, na qual ele próprio se integra», afirmou.