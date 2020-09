O Farense anunciou a contratação do lateral esquerdo Abner Felipe ao PSTC - Paraná Soccer Technical Center, num contrato válido por três anos.



O brasileiro, que jogou no Real Madrid entre 2014 e 2017, vai ter a segunda experiência em Portugal, depois de ter passado pelo Estoril Praia em 2018. Nos canarinhos, Abner realizou 11 partidas oficiais.



O lateral passou ainda por Coritiba, Athletico Paranaense e EC Água Santa, mas nunca correspondeu às expetativas que lhe foram colocadas quando alinhou pela equipa B dos ‘merengues’.



No Real, Abner foi treinado por Zinedine Zidane e Santiago Solari, e foi colega de equipas, por exemplo, de Mariano Díaz, Marcos Llorente, Enzo Zidane, Martin Odegaard e Raul de Tomás.