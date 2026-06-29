Recém-promovido à Liga, o Académico de Viseu arrancou com os trabalhos de preparação para temporada 2026/27 com o novo treinador Bruno Pinheiro a orientar o grupo.

Os dois primeiros dias são dedicados aos habituais exames médicos e aos testes físicos. Depois, o emblema viseense vai ter duas semanas de trabalho na zona da Beira-Alta, com a pré-época a prosseguir num estágio em Cádiz, entre 11 e 18 de julho.

A equipa inicia os trabalhos sem opções seguras para a baliza, após as saídas de Domen Gril e Bruno Brígido. O médio Samba Koné também saiu por empréstimo para o Sheriff, da Moldávia.

Oficialmente, o conjunto academista ainda não confirmou nenhum reforço.

De recordar que o Académico de Viseu garantiu o acesso ao topo do futebol português, 37 anos depois.