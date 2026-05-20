O Académico de Viseu prepara-se para regressar à Liga com um conjunto de obras no Estádio do Fontelo. O presidente da SAD viseense, Mariano López, revelou esta terça-feira que o clube vai investir cerca de 500 mil euros em intervenções no recinto, enquanto a Câmara Municipal avançará também com obras no exterior.

«Vamos colocar um novo relvado, a I Liga exige um relvado em condições e depois de cinco anos e a forma como foi feita, precisa de uma renovação. Vamos melhorar os balneários dos visitantes e árbitros para os acolhermos de forma digna», explicou em declarações à Lusa.

O dirigente reconheceu que «não vai ser nunca um Fontelo novo», mas garantiu que serão feitas «obras significantes», lembrando ainda os investimentos já realizados desde 2021 em áreas como balneários, sala de imprensa e academia.

Já o presidente da Câmara de Viseu, João Azevedo, anunciou uma intervenção de «centenas de milhares de euros» no exterior do estádio. Entre as melhorias previstas estão novas zonas de apoio aos adeptos visitantes, espaços de restauração e serviços, melhorias nas bilheteiras, acessos para pessoas com mobilidade reduzida e reforço das condições logísticas e de segurança.

Também está prevista a construção da pala da bancada principal, embora a cobertura total das bancadas continue a ser um objetivo mais complexo.

«Temos de conseguir uma solução para a chuva do inverno e o sol do verão não afetar tanto os adeptos», admitiu Mariano López.

O objetivo passa por ter as principais intervenções concluídas até agosto, a tempo do início da nova temporada, naquela que será a primeira presença do Académico de Viseu na elite do futebol português em 37 anos.