O Arouca anunciou esta segunda-feira um acordo com o Académico de Viseu para a «cedência temporária» de Adílio Santos ao Académico de Viseu.

O avançado de 28 anos, no Arouca desde 2017, vai jogar, assim, na II Liga até ao final da temporada.

O Futebol Clube de Arouca comunica que acordou com o Académico de Viseu FC a cedência temporária do jogador Adílio Santos.



O avançado de 28 anos jogará, até ao final da temporada, no emblema que disputa a Segunda Liga. pic.twitter.com/eJDMycwifB