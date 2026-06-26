Bruno Brígido deixou o Académico de Viseu e já foi anunciado como reforço do América Mineiro, do Brasil, até novembro de 2026. 

O guarda-redes de 35 anos termina contrato com os viseenses no final deste mês e regressa ao seu país natal, após oito anos a jogar em Portugal. Por cá defendeu as redes de Feirense, Estrela da Amadora e Académico de Viseu, na última temporada e meia. 

Na temporada passada, participou em dez encontros oficiais. 

O clube recém-promovido à Liga também perdeu o titular da baliza, Domen Grill, que vai jogar nos polacos do Piast Gliwice.

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