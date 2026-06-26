OFICIAL: Académico de Viseu despede-se de mais um guarda-redes
Depois da saída de Domen Grill, Bruno Brígido é anunciado como reforço do América Mineiro
Depois da saída de Domen Grill, Bruno Brígido é anunciado como reforço do América Mineiro
Bruno Brígido deixou o Académico de Viseu e já foi anunciado como reforço do América Mineiro, do Brasil, até novembro de 2026.
O guarda-redes de 35 anos termina contrato com os viseenses no final deste mês e regressa ao seu país natal, após oito anos a jogar em Portugal. Por cá defendeu as redes de Feirense, Estrela da Amadora e Académico de Viseu, na última temporada e meia.
Na temporada passada, participou em dez encontros oficiais.
O clube recém-promovido à Liga também perdeu o titular da baliza, Domen Grill, que vai jogar nos polacos do Piast Gliwice.
BRUNO BRÍGIDO É DO COELHÃO! 🐇💚— América FC (@AmericaFC1912) June 26, 2026
O goleiro Bruno Brígido, de 35 anos, é o novo reforço do América! O atleta assinou contrato com o Coelhão até 30 de novembro de 2026.
Revelado pelo Criciúma, Bruno também acumula experiência no futebol português e chega para somar ao elenco… pic.twitter.com/47tvVJin4T