OFICIAL: Bruno Pinheiro regressa à Liga para treinar o Académico Viseu
Treinador de 49 anos vai orientar os viseenses, que subiram de divisão
Treinador de 49 anos vai orientar os viseenses, que subiram de divisão
Bruno Pinheiro foi confirmado, esta sexta-feira, como novo treinador do Académico de Viseu.
Trata-se de um regresso à Liga do técnico de 49 anos, que sucede nos viseenses a Sérgio Fonseca, responsável por conduzir a equipa à subida ao máximo escalão do futebol português.
«Estou muito satisfeito pelo regresso a Portugal, pelo regresso à Liga e por entrar num clube que representa uma região. O entusiasmo, a satisfação, é muito grande. O Académico de Viseu é um projeto sustentado que se dedica ao crescimento e estou ansioso por trabalhar com gente que também é ambiciosa a nível competitivo e que demonstra saber o que está a fazer», disse o treinador, em declarações aos meios de comunicação do clube.
Bruno Pinheiro esteve no Eupen, da II Liga da Bélgica, na última temporada. O técnico também já viveu experiências no Qatar e Emirados Árabes Unidos, isto além de ter orientado Gil Vicente e Estoril na Liga.