Bruno Pinheiro foi confirmado, esta sexta-feira, como novo treinador do Académico de Viseu.

Trata-se de um regresso à Liga do técnico de 49 anos, que sucede nos viseenses a Sérgio Fonseca, responsável por conduzir a equipa à subida ao máximo escalão do futebol português.

«Estou muito satisfeito pelo regresso a Portugal, pelo regresso à Liga e por entrar num clube que representa uma região. O entusiasmo, a satisfação, é muito grande. O Académico de Viseu é um projeto sustentado que se dedica ao crescimento e estou ansioso por trabalhar com gente que também é ambiciosa a nível competitivo e que demonstra saber o que está a fazer», disse o treinador, em declarações aos meios de comunicação do clube.

Bruno Pinheiro esteve no Eupen, da II Liga da Bélgica, na última temporada. O técnico também já viveu experiências no Qatar e Emirados Árabes Unidos, isto além de ter orientado Gil Vicente e Estoril na Liga.