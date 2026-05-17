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Há 1h e 3min
«Ver o Ac. Viseu regressar à Liga transporta-me para as memórias de miúdo...»
Técnico de 55 anos recordou a infância em que apoiava o clube da terra
TFR
Técnico de 55 anos recordou a infância em que apoiava o clube da terra
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Paulo Sousa felicitou o Académico Viseu pelo regresso à Liga 37 anos depois. O técnico, que orienta o Al Ahli dos Emirados Árabes Unidos, deixou uma mensagem no Instagram.
«Como Viseense, sinto uma grande alegria neste momento tão especial para Viseu, 37 anos depois. Ver o Académico regressar à Liga transporta-me para as minhas memórias de miúdo em cima das árvores do Fontelo a apoiar juntamente com o meu pai. Parabéns a todos os que tornaram este feito possível. Muito orgulhoso», escreveu o antigo jogador.
Aos 55 anos, Paulo Sousa encontra-se na segunda da época nos Emirados Árabes Unidos. Já passou por vários países – Inglaterra, Itália, França, Brasil e entre outros. Porém, nunca treinou em Portugal.
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