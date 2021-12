A Associação Portuguesa de Defesa do Adepto (APDA) não tem dúvidas: a obrigatoriedade de apresentação de um teste à covid-19 para assistir a jogos de futebol vai afastar as pessoas dos estádios e criar outro tipo de dificuldades no acesso a eles.

«Ou afasta as pessoas dos estádios porque acham que já não chega estarem vacinadas, e relega até para segundo plano a vacinação, o que é errado; ou, por outro lado, quem vai, irá enfrentar dificuldades acrescidas no que diz respeito à organização e gestão das entradas», disse em declarações à agência Lusa a presidente da APDA, Martha Gens.

A representante dos adeptos alertou que o facto de esta nova exigência entrar em prática já na sexta-feira no dérbi entre Benfica e Sporting pode ter implicações de segurança. «Espero que estas demoras que vão verificar-se fora dos estádios não tenham impacto nas questões de segurança. Temos algum receio de que possam não ser as medidas mais adequadas, ou que possam até ser um bocadinho contraproducentes», apontou Martha Gens, considerando a dupla certificação requerida «um bocadinho em excesso» e um custo acrescido para os adeptos.

«Sobretudo, é o Estado tecer uma medida que talvez possa trazer efeitos contraproducentes e afaste ainda mais as pessoas dos recintos desportivos, quando aquilo de que o desporto precisa é precisamente o inverso», acrescentou ainda.

A presidente da APDA frisou que as medidas aplicadas em Portugal pecam por excesso comparativamente com outros países ou até com o que já se verificou em território nacional. «Quando tivemos a final da ‘Champions League’ em Portugal… Não vamos falar em medidas covid, não é? Quando nós próprios não podíamos, à data, entrar num recinto desportivo para ver um jogo de futebol. E abriu-se a porta à final da ‘Champions League’. Estamos sempre a ser mais papistas do que o Papa no que diz respeito aos adeptos portugueses», desabafou.