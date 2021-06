O Santa Clara iniciou nesta terça-feira a nova temporada 2021/22 com os habituais exames médicos.

O primeiro treino de campo está marcado para a próxima quinta-feira, de manhã. Até lá, os primeiros dois dias da nova época dos açorianos serão destinados à realização de vários exames médicos.

Os jogadores Mikel Villanueva e Fábio Cardoso, que tem sido apontado ao FC Porto, são os únicos autorizados a chegar mais tarde aos trabalhos da equipa. Para a nova temporada, o clube dos Açores assegurou a contratação de Bouldini à Académica e de Paulo Henrique ao Penafiel. Por outro lado, saíram do clube os jogadores Diogo Salomão, Lucas Marques, Ukra e João Lucas, que não renovaram os seus contratos.

O Santa Clara conseguiu na época 2020/21 a sua melhor pontuação de sempre na Liga, alcançando o sexto lugar, que lhe permite disputar a qualificação para a Liga Conferência. Os açorianos vão defrontar na segunda pré-eliminatória da competição o vencedor do embate entre os macedónios do Shkupi e os kosovares do Llapi.