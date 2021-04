Era daqueles jogos que merecia tudo menos acabar sem golos.

Santa Clara e Moreirense, tranquilos na primeira metade da classificação, anularam-se em São Miguel num bom jogo de futebol: os açorianos continuam no sétimo lugar, com 36 pontos, mais um que o Moreirense, oitavo com 35.

Houve ocasiões de sobra para o jogo acabar de outra forma – até houve um golo de Carlos Júnior anulado – mas valeram, ora os guarda-redes (sobretudo Pasinato), ora a falta de pontaria quando a bola não encontrava a baliza.

A equipa de Daniel Ramos, que podia igualar à condição o V. Guimarães, fez mais para vencer, mas teve no guardião brasileiro do Moreirense uma última barreira para fazer a festa. Os açorianos tiveram mais bola, foram mais rematadores, tiveram mais agressividade positiva nos duelos, sobretudo na primeira parte. Porém, esbarraram num Moreirense que também se deu ao jogo e que continua com um registo positivo fora de casa com Vasco Seabra (este empate junta-se a cinco vitórias e duas derrotas).

Ramos trocou Rui Costa por Cryzan em relação ao jogo em Guimarães, Seabra relançou Abdoulaye (face ao castigo de Steven Vitória), o pêndulo Fábio Pacheco e Walterson, num jogo que, com o passar do tempo e até ao descanso, viu mais Santa Clara à procura do golo.

Antes de falar das ocasiões, contudo, um aspeto a destacar: se e quando se fala do tempo útil de jogo, o duelo desta tarde é bom exemplo. Poucas paragens, competitividade na busca da vitória, luta e entrega. Não foi um jogo espetacular, mas foi sem dúvida bom.

Aos 16 minutos, Fábio Cardoso ficou perto de ser feliz, mas o desvio após o livre de Lincoln saiu torto. No minuto seguinte, Pasinato, figura do jogo, abriu o livro com uma grande defesa a Carlos Júnior. À meia hora, Carlos Júnior cheirou um golaço, mas o remate acrobático passou por cima. Finalmente, ao minuto 34, Pasinato e Fábio Pacheco negaram, em cima da linha, o golo a Allano.

O Moreirense, equilibrado perante a ofensiva contrária, só respondeu perto do intervalo e ficou perto do golo por Walterson: Marco respondeu, defendeu para a frente e Rafael Martins, na recarga, atirou por cima.

No que toca a ocasiões, as duas partes foram quase em espelho: o Moreirense acabou a primeira com perigo, tal como iniciou a segunda. Rosic, num cabeceamento após canto, ficou perto do 0-1, mas Marco, a dois tempos, com grandes reflexos, impôs-se (48m).

O jogo após o reatamento manteve-se animado, competitivo, mais ainda por ter ficado partido, com sucessiva parada e resposta.

Quanto a ocasiões, as melhores restaram ao Santa Clara, que rematou pouco por cima quando Carlos Júnior estava isolado (57m). O dianteiro brasileiro faria mesmo o golo aos 74 minutos, mas o lance foi anulado com recurso de Vítor Ferreira ao vídeo-árbitro, por falta de Allano sobre Walterson. Por fim, Pasinato, mais uma vez, segurou o 0-0 na compensação, a um livre de Lincoln.

Ganhou-se um ponto para cada lado, mas o Santa Clara perdeu Fábio Cardoso para a Luz devido a amarelos e o Moreirense Felipe Pires, que saiu lesionado, antes da receção ao FC Porto.