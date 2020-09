Adel Taarabt pode defrontar o Famalicão na primeira jornada.

A expulsão por duplo amarelo no jogo frente ao Sp. Braga não tem qualquer efeito suspensivo para jogos da Liga.

Aliás, o comunicado número 1 da entidade para a época 2020/21 diz no ponto 13: «As infrações cometidas por jogadores no decurso dos jogos de caráter particular, incluindo a exibição de dois cartões amarelos no mesmo jogo, não são passíveis de sancionamento a ser cumprido em jogos das competições oficiais.»

No entanto, o facto de ter havido árbitros nomeados pela federação para o encontro entre lisboetas e minhotos levantou a dúvida e foi noticiado que Taarabt poderia ser suspenso, uma vez que o jogo teria carácter oficial.

Para além do que vem escrito no comunicado n.º 1 para 2020/21, o Maisfutebol pediu um esclarecimento à Liga sobre esta situação relativa a encontros de pré-época com juízes nomeados pela Comissão de Arbitragem. A Liga respondeu que qualquer jogador em situação semelhante à do marroquino, duplo amarelo em jogo de pré-temporada, não cumpre castigo em competições que a Liga organiza, seja no primeiro escalão, seja no segundo.

De referir que o comunicado n.º 1 lista ainda mais duas situações.

A primeira tem a ver com a acumulação de amarelos. Usando o caso do benfiquista, estes cartões amarelos mostrados em jogos de pré-época não têm efeito para uma eventual sanção ao quinto amarelo [e por aí fora, consequentemente] no campeonato: isto é, todos os jogadores entram na primeira jornada a zeros.

A outra refere que «os jogadores sujeitos a sanções de suspensão temporária por infrações graves cometidas em jogos particulares só ficarão preventivamente suspenso após notificação expresssa da FPF ao clube».