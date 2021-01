Minutos após a conclusão da conferência de imprensa de Jorge Jesus de antevisão ao clássico com o FC Porto, a comitiva do Benfica seguiu de viagem até ao norte do país.

Nas imediações do Benfica Campus estava cerca de uma dezena de adeptos, que entoaram cânticos de apoio. Depois de atravessar o portão principal, o condutor parou o autocarro por alguns segundos na zona onde se encontravam o grupo, buzinou e retomou a marcha. No local estavam alguns elementos das autoridades.

O FC Porto-Benfica joga-se esta sexta-feira a partir das 21h00.