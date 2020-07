Já cheira a título. Após a vitória em Tondela e o empate do Benfica em Famalicão, o FC Porto ficou a um ponto de sagrar-se campeão nacional. Por isso, muitos adeptos deslocaram-se para junto do Dragão e receberam o plantel em clima de festa.



Assim que o autocarro dos dragões surgiu, os adeptos agitaram bandeiras e cachecóis e gritaram palavras de incentivo à equipa. Os adeptos não arredaram pé e aguardam a saída do presidente, treinador e jogadores para os saudarem.



Refira-se que o presidente Jorge Nuno Pinto da Costa foi um dos mais saudados pelos adeptos quando saiu da garagem do estádio.



Veja as imagens no vídeo associado ao artigo.