O Boavista demarcou-se esta segunda-feira do contingente policial que tem mantido os adeptos afastados da equipa, em dias de jogo, ao longo das últimas semanas.

«A Boavista FC, Futebol SAD esclarece que solicita apenas o policiamento estritamente necessário para a realização dos seus jogos no Estádio do Bessa, sempre em conformidade com os regulamentos», vincou a administração liderada por Vítor Murta.

Em comunicado publicado no site oficial do clube, os «axadrezados» asseguram que o destacamento policial presente nas partidas e chegadas da equipa de futebol ao seu recinto «não é, nem nunca foi, solicitado pelo Boavista».

«Deste modo, o critério utilizado pelas forças policiais nestas situações é da exclusiva responsabilidade da Política de Segurança Pública e do seu Comando Territorial do Porto», refere ainda o comunicado do clube portuense que está luta pela permanência no primeiro escalão.

A quatro jornadas do final do campeonato, o Boavista ocupa a 16.ª e antepenúltima posição, que obriga à disputa de um play-off de manutenção.