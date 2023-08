A Liga Portugal vai premiar os clubes com a melhor taxa de ocupação dos seus estádios, através de uma iniciativa denominada «O Futebol és Tu».

O Prémio Assistências será atribuído a cada quatro jornadas, tanto no principal escalão como na II Liga, e vai distinguir o clube com a melhor taxa de ocupação nesse período, com um mínimo de dois jogos em casa.

«No final da época será também entregue o prémio global sobre este tópico, ou seja será distinguida a sociedade desportiva que apresentar maior taxa de ocupação ao longo de toda a temporada», acrescenta o comunicado.

O organismo vai ainda atribuir mais dois prémios: o «Prémio Futebol És Tu», para distinguir uma ação de agregação dos adeptos, e o «Prémio Estádio», que reconhecerá trabalhos de melhoria de infraestruturas.