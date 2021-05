A Liga informou que será permitido público nos estádios dos jogos da última jornada da Liga 2020/21.



Assim sendo, os adeptos de Sporting, Santa Clara, Nacional, Portimonense, Gil Vicente, Tondela, FC Porto e Moreirense poderão assistir aos encontros da sua equipa no estádio. A excepção é o Vitória-Benfica, uma vez que os minhotos foram punidos com três jogos à porta fechada na sequência dos insultos racistas a Marega na época passada.



Lembre-se que apenas os adeptos da equipa da casa poderão entrar nos recintos desportivos e só o farão com um resultado negativo a um teste rápido à Covid-19.



Os jogos da última jornada que terão público:



Sporting-Marítimo

Santa Clara-Farense

Nacional-Rio Ave

Portimonense-Sp. Braga

Gil Vicente-Boavista

Tondela-P. Ferreira

FC Porto-Belenenses

Moreirense-Famalicão

