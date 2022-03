O futebolista do Sporting, João Palhinha, pediu aos pais que pensem e reflitam «duas vezes» antes de levarem os filhos aos estádios, na sequência das cenas de violências nas bancadas do EstádiO D. Afonso Henriques.

No V. Guimarães-Sporting da noite de sábado, o jogo da 27.ª jornada da I Liga esteve parado cerca de seis minutos, devido a cenas de violência nas bancadas.

Após o encontro, o vice-presidente do Vitória denunciou a destruição da caixa de segurança no setor dos adeptos do Sporting.

A propósito do Dia do Pai, que coincidiu com o encontro da última noite, Palhinha expôs a reflexão, sublinhando que a «educação e a formação» é o maior legado que os filhos podem levar para a vida.

«Muito feliz pela vitória. Talvez fosse mais um a ignorar, mas sendo Dia do Pai, senti que devia dizer apenas algumas palavras a alguns deles, que estiveram presentes no estádio. Deviam olhar para os vossos filhos quando chegassem a casa e refletirem: qual é o exemplo que lhes querem passar? Tristeza ver estádios com ambientes incríveis e com tanto potencial no nosso país e depararmo-nos com situações como as de hoje [ndr: sábado]. Vergonhoso ver miúdos de 14, 15, 16 anos agirem de forma semelhante aos seus “ídolos”. Reflitam e pensem duas vezes antes de levarem os vossos filhos ao estádio, se é para terem certo tipo de atitudes. Ainda não sou pai, mas não tenho dúvidas de que a educação e a formação que deixamos aos nossos filhos é o maior legado que eles levarão para a vida», pode ler-se, na publicação do médio dos leões, que entrou em campo já após o sucedido, ao minuto 86, para o lugar de Manuel Ugarte.

O Sporting venceu no Minho por 3-1, com golos de Pablo Sarabia, Paulinho e Marcus Edwards. Óscar Estupiñán abrira o marcador a favor dos vimaranenses.