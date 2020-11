O Rio Ave vai ter a figura do provedor do adepto a partir desta segunda-feira. O cargo é assumido por João Paulo Meneses, sócio do clube de Vila do Conde, jornalista e professor universitário.

«Ao criar o provedor do adepto, temos a garantia de ter uma pessoa mais próxima dos nossos adeptos», afirmou o presidente do Rio Ave, António Silva Campos, citado pelos canais do clube. Já João Paulo Meneses afirma que, «face ao que o clube é hoje», poderia ter «mais sócios e adeptos». «Esse é o grande desafio», assinalou.

Menezes está, a partir desta segunda-feira, disponível para ouvir os associados e os adeptos do Rio Ave, a partir de reuniões presenciais que acontecerão à quarta-feira, entre as 19 e as 20 horas, na sede do clube.