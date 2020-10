O Santa Clara anunciou esta terça-feira que a receção ao Sporting, jogo da 5.ª jornada da Liga, marcado para o próximo sábado, vai contar com público nas bancadas, tal como já tinha acontecido no embate com o Gil Vicente, também nos Açores.

O clube revela que «nem a Liga, nem a Direção Regional de Saúde colocaram objeções à presença de público no recinto desportivo», acrescentando que vai respeitar o limite máximo de dez por cento da capacidade do estádio, isto é, mil pessoas.

Tal como aconteceu no teste frente ao Gil Vicente, o Santa Clara vai dar prioridade, na venda de bilhetes, aos sócios detentores de lugar anual da época 2019/20.

A terminar o comunicado, o clube açoriano pede aos sócios a adoção de comportamentos de responsabilidade coletiva. «Temos total convicção de que o povo açoriano voltará a corresponder às recomendações das entidades competentes e será exemplo de civismo, sensatez e retidão num momento exigente para todos», lê-se ainda no comunicado do Santa Clara.