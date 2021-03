O Santa Clara esgotou os bilhetes para a receção ao Portimonense, da 23.ª jornada da I Liga, confirmou esta sexta-feira o clube açoriano.

Segundo informações recolhidas pelo Maisfutebol, foram vendidos cerca de 1.100 ingressos para adeptos, com vista ao jogo agendado para as 18 horas de sábado (17 horas nos Açores).

A Direção Regional da Saúde dos Açores (DRS) permitiu que o Santa Clara pudesse ter um terço da ocupação no Estádio de São Miguel, mas o clube, olhando à segurança dos adeptos ainda em tempos de pandemia da covid-19, está a optar por um processo paulatino e progressivo e mantém-se em torno da lotação a rondar os dez por cento para mais um jogo.

Este vai ser o quarto jogo em 2020/2021 do Santa Clara com público em sua casa, depois das receções ao Paços de Ferreira – a mais recente, no primeiro jogo de 2021 em Portugal com adeptos – além do Sporting e do Gil Vicente, estes dois jogos já em 2020.