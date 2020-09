O duelo entre Santa Clara e Gil Vicente, da terceira jornada da I Liga, vai ter público nas bancadas do Estádio de São Miguel, apurou o Maisfutebol junto de fonte próxima do processo.

A decisão foi conhecida ao início da tarde desta terça-feira, após ter tido o aval da Direção Regional da Saúde dos Açores (DRS), que recebera uma proposta da Liga, enviada pela diretora executiva do organismo, Sónia Carneiro, na passada sexta-feira, dia 25.

A autorização prevê que o Estádio de São Miguel seja preenchido com um limite máximo de mil pessoas no recinto, 300 delas na bancada central e 700 na bancada Açores.

As medidas sanitárias no arquipélago dos Açores, no âmbito da covid-19, permitem já a presença de público nos recintos desportivos, até 10 por cento da lotação dos espaços, com uso de máscara e distanciamento até dois metros entre espetadores.

A única exceção à circular informativa da DRS era precisamente a equipa sénior de futebol do Santa Clara, que agora é incluída na autorização para que os adeptos possam assistir ao espetáculo desportivo nos jogos caseiros.

O encontro, agendado para as 16 horas do próximo sábado (15h nos Açores) é o primeiro das competições profissionais que vai ter espetadores, desde a suspensão da época 2019/2020 em março, motivada pela pandemia.