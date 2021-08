O Sporting divulgou as informações necessárias a quem se quer deslocar ao estádio para o jogo contra o Belenenses, marcado para o próximo sábado, a contar para a Liga.

Esta quinta-feira a venda será exclusiva a sócios do clube leonino com as quotas em dia. Sexta e sábado é a vez de não sócios poderem adquirir ingressos para a partida. Os preços variam entre os 15 e 35 euros para sócios e 23 e 53 euros para não sócios.

Para aceder ao estádio, os adeptos terão de apresentar um dos três documentos seguintes:

- Certificado de vacinação;

- Certificado de recuperação da doença;

- Certificado de testagem com resultado negativo: PCR com 72 horas de antecedência, antigénio com 48 horas.

As portas do estádio José Alvalade abrem às 18:30, com o jogo a começar duas horas depois.