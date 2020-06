A pandemia de Covid-19 retirou os adeptos dos estádios. No entanto, são vários os clubes que tentam colmatar a ausência do seu 12.ª jogador.



Após o triunfo frente ao V. Setúbal, os jogadores do Boavista dirigiram-se a um dos topos do estádio, sector destinado à claque, para agradecer o apoio. Acompanhado por Heri, Carraça assumiu o megafone e liderou os cânticos do plantel.



Refira-se que alguns adeptos axadrezados apoiaram a equipa num prédio junto ao Bessa.



Veja: