O plantel do Sporting foi submetido esta quinta-feira à recolha de sangue e urina na sequência de uma visita surpresa da Autoridade de Antidopagem de Portugal (ADoP), como é habitual acontecer em todos os clubes ao longo da temporada.

Uma sessão orientada para a preparação para a visita ao Algarve, onde os leões vão defrontar o Portimonense, no próximo sábado, em jogo da terceira jornada do Grupo C da Taça da Liga.

Jorge Silas reforçou o plantel com os jovens Tiago Tomás, João Ricciulli, Hugo Cunha e Gonçalo Costa. Luís Neto continua a fazer fisioterapia, enquanto Jovane Cabral fez trabalho de ginásio antes de, mais tarde, ser integrado na sessão.

Os leões voltam ao trabalho esta sexta-feira, pela manhã (10h00), mas uma vez à porta fechada na Academia Sporting, em Alcochete.