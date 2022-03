Por Mariana Rebelo Silva

Momento: golo do empate (61 minutos)

O Belenenses entrou na segunda parte destemido e a ameaçar a reviravolta do resultado a qualquer momento. Depois de várias ameaças de Afonso Sousa, Abel Camará atirou a contar, aos 61 minutos, após assistência de cabeça de Baraye. Azuis acabaram por ver o esforço recompensado.

Figura: Afonso Sousa inconformado

Foi o mais inconformado com o resultado. Tentou o golo de várias formas ao longo de todo o tempo em que esteve em campo. Tentou pontapés de média e longa distância, improvisou espaços e procurou solicitar os companheiros com passes bem medidos. É ele que cruza largo para o golo do empate.

Outros destaques:

Rafael Barbosa

Mostrou-se sempre galvanizante e determinante na procura da profunidade. Coroou a exibição com uma assistência para Manu Hernando.

Manu Hernando

Cabeceou certeiro para o golo do Tondela. O espanhol já tinha marcado no último jogo, diante do Mafra, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Foi o segundo golo da Liga do central.

Rafael Camacho

Entrou aos 58 minutos, naquele que foi o seu primeiro jogo do ano. A última vez que tinha jogado, a 12 de dezembro de 2021, tinha sido frente ao Estoril-Praia. Antes disso, tinha feito apenas outro jogo em outubro,