Rui Ferreira, treinador do AFS projetou o duelo com o Estoril, partida que dá o pontapé de saída à 28.ª jornada da Liga, marcada para esta sexta-feira.

O técnico da turma de Vila das Aves começou por elogiar a equipa adversária, que considera estar numa posição confortável no campeonato (nono classificado).

«O Estoril é uma equipa carregada de ambição e um adversário perigoso, pela qualidade dos seus jogadores, mas, também, pelo conforto na tabela classificativa, com apenas três derrotas como visitante nos últimos nove jogos. Vão querer vencer o jogo, mas nós temos de querer mais», analisou.

Relativamente ao momento que a equipa atravessa – 3 derrotas consecutivas, sendo a última uma goleada por 4-1, frente ao Famalicão – Rui Ferreira garantiu que os resultados obtidos servem de aprendizagem.

«Foi uma semana mais carregada, e é importante sentir tanto as vitórias como as derrotas. Temos de manter sempre um nível competitivo forte e fazer os jogadores compreenderem o contexto em que estamos inseridos. Para vencer, precisamos de correr mais do que o adversário», sublinhou reafirmando a confiança no grupo para o próximo jogo com os canarinhos.

«Temos total confiança nos nossos jogadores para este encontro. (…) Estamos certos de que teremos um grupo forte e coeso».

O AFS, 16.º classificado com 23 pontos e a permanência na Liga em risco recebe o Estoril, nono classificado com 36, esta sexta-feira, às 20h15, no Estádio do Clube Desportivo das Aves.