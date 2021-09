O Benfica revelou as condições de acesso necessárias para a próxima Assembleia Geral Extraordinária do clube, aberta aos sócios com, pelo menos, as quotas do mês de julho regularizadas.

À entrada ao local, os participantes deverão apresentar um dos seguintes três documentos:

- Certificado de Vacinação;

- Certificado de Testagem:

Comprovativo de realização de teste laboratorial (RT-PCR) para rastreio da infeção por SARS-CoV-2, com resultado negativo, realizado nas 72 horas anteriores;

Comprovativo de realização de teste laboratorial [Antigénio (TRAg)] para rastreio da infeção por SARS-CoV-2, com resultado negativo, realizado nas 48 horas anteriores;

- Certificado de Recuperação da doença.

A Assembleia Geral Extraordinária do Benfica decorrerá no dia 17 de setembro, pelas 20:30, no Pavilhão n.º2 da Luz.