Neste domingo terá muito futebol para ver, mas não só. Prepara-se para um dia em cheio.



Miguel Oliveira parte do 18.º lugar para o Grande Prémio de Aragão de MotoGP, 13.ª prova da Mundial de motociclismo de velocidade, com início marcado às 13h00.



Uma hora mais tarde, pode acompanhar o Grande Prémio de Itália, 14.ª prova do Mundial de Fórmula 1, em Monza.

A partir das 15h30, há quatro jogos da Liga portuguesa para seguir:

Moreirense-Famalicão, 15:30 (SportTV1)

Boavista-Portimonense, 18:00 (SportTV1)

Gil Vicente-Vizela, 18:00 (SportTV2)

V. Guimarães-Belenenses, 20:30 (SportTV1)

Lá por fora, com jogos nos principais campeonatos europeus de futebol, destaque para o AS Roma-Sassuolo às 19h45 (SportTV3), que ficará na história como o 1000.º jogo de José Mourinho como treinador de futebol.



Nota final mas não menos importante para a seleção portuguesa de voleibol, que defronta este domingo os Países Baixes nos oitavos de final do Europeu2021, em Gdansk, na Polónia. O jogo tem início marcado para as 16h30, hora de Portugal Continental.