Shoya Nakajima sofreu uma fratura na tíbia com rotura de ligamentos e vai estar afastado dos relvados durante alguns meses, confirmou o Maisfutebol junto de fonte próxima do atleta.



O internacional nipónico lesionou-se no treino do Al Ain e vai desfalcar a equipa de Pedro Emanuel. O próprio treinador português já abordou a ausência do jogador que pertence aos quadros do FC Porto.



«Vamos sentir falta de um jogador importante que se lesionou na última sessão de treino. A lesão torna tudo complicado para nós depois de termos visto o que ele é capaz de fazer pela equipa. Lamentamos por ele e esperamos que volte rápido e ainda mais forte. Não será fácil, mas vamos tentar encontrar uma solução dentro da equipa com a mesma qualidade», referiu, em conferência de imprensa.



Cedido pelos dragões ao emblema dos Emirados Árabes Unidos, Nakajima disputou dois jogos pelo Al Ain.



[artigo atualizado às 18h53]