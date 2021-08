Fernando Andrade, avançado dos quadros do FC Porto, já foi operado ao joelho direito, na sequência da lesão grave contraída no jogo de estreia pelo Al-Fayha, clube da Arábia Saudita.



O jogador brasileiro foi apresentado no clube saudita a 7 de agosto, por empréstimo dos dragões, e lesionou-se na semana seguinte.



Fernando Andrade, que até deixou boas indicações na pré-época do FC Porto mas não ficou no plantel às ordens de Sérgio Conceição, acabou por regressar a Portugal para ser operado e dar início ao processo de recuperação.



«Agradeço todas as mensagens. Tenho a certeza que estão me ajudando muito na minha recuperação certamente surpreenderei todos e voltarei ainda mais forte», escreveu o avançado, nas redes sociais.



O jogador de 28 anos tem contrato com o FC Porto até 2023.