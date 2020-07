Iago Santos já não vai ajudar o Moreirense na receção ao Sporting. O defesa central acabou o contrato no dia 30 de junho e já seguiu para os sauditas do Al Taawon. Iago reencontra, assim, o treinador Vítor Campelos, que o treinou em Moreira de Cónegos até ser substituído por Ricardo Soares.



Aos 28 anos, Iago deixa o Moreirense com três épocas e 71 jogos (4 golos), depois de também ter representado a Académica de Coimbra entre 2014 e 2016. Esta será a segunda passagem de Iago pelo Médio Oriente, pois já jogou na temporada 2016/17 nos Emirados Árabes Unidos.

O Al Taawon oficializou o negócio este domingo. Sem Iago Santos, Ricardo Soares terá de encontrar um novo parceiro para Lazar Rosic no eixo da defesa do Moreirense. Rafik Halliche e Steven Vitória são as alternativas naturais.