Após meia época cedido ao Alavés, Fejsa despediu-se este domingo do emblema basco e anunciou que está de regresso ao Benfica.



«Vim ajudar o clube e esse era o objetivo do clube. Fico feliz que todos tenhamos conseguido. Boa sorte no futuro e uma melhor colocação na Liga. Mais uma vez, parabéns a todos. E agora é hora de ir para casa», escreveu o sérvio, nas redes sociais.



Fejsa, de 31 anos, disputou 13 jogos em seis meses na Liga espanhola. O internacional pela Sérvia regressa aos encarnados, clube ao qual pertence desde 2013.