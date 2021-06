Depois de uma primeira época proveitosa ao serviço do Boavista, na qual fez oito golos em 32 jogos, Alberth Elis tem sido associado a alguns clubes, entre eles o FC Porto.

Em declarações Mi Pasión, o avançado de 25 anos assumiu que provavelmente deixará os axadrezados neste mercado de verão.

«Terminei bem a época no Boavista, por isso é que há equipas interessadas em mim. O mais provável é que saia do Boavista, mas para já tenho contrato e estou tranquilo. No momento certo será oficial e todos saberão», começou por dizer o hondurenho.

«Queremos que seja algo bom, o meu objetivo é continuar a evoluir e a procurar equipas de maior dimensão, nunca o escondi», prosseguiu.

Elis assume preferência por Inglaterra: «Gosto da liga inglesa. Para já são apenas rumores, quando houver alguma coisa de concreto logo se sará. Se tiver oportunidade de ir para Inglaterra vou aproveitar, mas por agora não há nada.»