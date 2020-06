Nos 250 mil metros quadrados da Academia de Alcochete cabem milhares de nomes. Quantos por lá passaram com a ambição, e o sonho, de chegar um dia à equipa principal do Sporting? Uma porta demasiado apertada para todos caberem.

A 21 de junho de 2002 nasceu a infraestrutura que revolucionou a formação leonina. Condições de excelência para compatibilizar com um plano desportivo que passou muitas vezes pela aposta nas crias da casa.

É verdade que o sucesso tem andado sobretudo pelos lados do Dragão e da Luz, mas também é justo lembrar que o Sporting continua a ser capaz de dar novos nomes ao patamar mais alto do futebol nacional e internacional.

Nuno Mendes, um lateral esquerdo de 17 anos apenas, foi o 55º leãozinho a merecer minutos na equipa profissional de Alvalade. O Maisfutebol apresenta-lhe a lista completa, com o ponto de partida a chamar-se Cristiano Ronaldo. Foi ele o primeiro a ter uma oportunidade depois da inauguração do centro de treinos em Alcochete. O resto é História.

Destes 55 nomes, porém, nem todos tiveram sucesso no clube. Alguns, aliás, fizeram um jogo na principal equipa e saíram sem deixar nem rasto, nem glória. Alguém se lembra de Tomané, um avançado lançado por Paulo Bento em janeiro de 2006 numa derrota em Braga? E de David Caiado?



Rui Patrício é o recordista dos jogos e João Mário o dos milhões

Nestas 18 temporadas desportivas, há quatro que se destacam pelo elevado – e raro – número de meninos das camadas jovens com direito a chamada à principal representação do Sporting.

Em 2012/2013 (ano do histórico sexto lugar no campeonato) foram lançados sete nomes para os maiores palcos. Desses, só Eric Dier teve algum impacto desportivo e financeiro no clube.

Na presente temporada já se estrearam seis futebolistas da formação e nas épocas de 2005/2006 e 2014/2015 houve tempo, espaço e contexto para o lançamento de cinco atletas.

De todos estes futebolistas, o que maior número de jogos e temporadas fez em Alvalade foi Rui Patrício: 467 partidas oficiais em 12 temporadas, antes de partir para o Wolverhampton a troco de 18 milhões de euros.

E já que falamos em milhões, vale a pena percorrer a tabela do top-15 das maiores vendas de atletas formados em Alcochete. João Mário continua a ser o nome do maior encaixe feito pelos leões (40 milhões em 2016 para o Inter de Milão), com Nani e Gelson a completarem este pódio.

NOTA: para este exercício, consideramos como produto da formação de Alcochete todos os que jogaram uma ou mais épocas nas camadas jovens (até aos Sub19) do Sporting a partir de 2002.



OS 55 LEÕEZINHOS LANÇADOS NA EQUIPA A DO SPORTING

2002/2003:

1. Cristiano Ronaldo (Juventus): 31 jogos/5 golos na equipa A (1 época)

2003/2004:

2. Paulo Sérgio (Bali United): 2 jogos na equipa A (2 épocas)

3. Miguel Garcia (retirado em 2016): 80 jogos/2 golos na equipa A (4 épocas)

2004/2005:

4. João Moutinho (Wolverhampton): 259 jogos/32 golos na equipa A (6 épocas)

2005/2006:

5. Nani (Orlando City): 141 jogos/33 golos na equipa A (4 épocas)

6. Silvestre Varela (Belenenses): 4 jogos na equipa A (1 época)

7. André Marques (retirado em 2016): 14 jogos na equipa A (2 épocas)

8. Tomané (retirado em 2014): 2 jogos na equipa A (1 época)

9. David Caiado (Hermannstadt): 1 jogo na equipa A (1 época)

2006/2007:

10. Miguel Veloso (Verona): 165 jogos/13 golos na equipa A (4 épocas)

11. Yannick Djaló (retirado em 2018): 156 jogos/34 golos na equipa A (6 épocas)

12. Rui Patrício (Wolverhampton): 467 jogos na equipa A (12 épocas)

13. Pereirinha (retirado em 2019): 150 jogos/5 golos na equipa A (5 épocas)

2007/2008:

14. Adrien Silva (Mónaco): 241 jogos/39 golos na equipa A (9 épocas)

15. Luis Páez (falecido em 2019): 5 jogos na equipa A (1 época)

2008/2009:

16. Daniel Carriço (Wuhan Zall): 152 jogos/5 golos na equipa A (5 épocas)

17. Renato Neto (Oostende): 13 jogos/1 golo na equipa A (3 épocas)

2009/2010:

18. Carlos Saleiro (retirado em 2017): 69 jogos/7 golos na equipa A (2 épocas)

2010/2011:

19. André Santos (Belenenses): 67 jogos/4 golos na equipa A (2 épocas)

20. Cédric Soares (Arsenal): 94 jogos/2 golos na equipa A (4 épocas)

21. William Carvalho (Bétis): 193 jogos/11 golos na equipa A (6 épocas)

2011/2012:

22. André Martins (Légia): 102 jogos/4 golos na equipa A (5 épocas)

23. Tiago Ilori (Sporting): 37 jogos/1 golo na equipa A (4 épocas)

24. João Mário (Lokomotiv): 93 jogos/14 golos na equipa A (5 épocas)

2012/2013:

25. Betinho (Sp. Espinho): 4 jogos na equipa A (1 época)

26. Eric Dier (Tottenham): 31 jogos/1 golo na equipa A (2 épocas)

27. Ricardo Esgaio (Sp. Braga): 44 jogos na equipa A (5 épocas)

28. Zezinho (Damac FC): 6 jogos na equipa A (1 época)

29. Pedro Mendes (Montpellier): 3 jogos na equipa A (1 época)

30. Bruma (PSV): 13 jogos/1 golos na equipa A (1 época)

31. Fokobo (El Paso): 2 jogos na equipa A (1 época)

2013/2014:

32. Wilson Eduardo (Sp. Braga): 24 jogos/5 golos na equipa A (1 época)

33. Carlos Mané (Rio Ave): 94 jogos/14 golos na equipa A (5 épocas)

34. Rúben Semedo (Olympiakos): 48 jogos na equipa A (3 épocas)

2014/2015:

35. Daniel Podence (Wolverhampton): 40 jogos na equipa A (4 épocas)

36. Tobias Figueiredo (Nottingham F.): 30 jogos/4 golos na equipa A (3 épocas)

37. Cristian Ponde (Karpaty Lviv): 1 jogo na equipa A (1 época)

38. Gelson Martins (Mónaco): 140 jogos/27 golos na equipa A (4 épocas)

39. Wallyson (Olhanense): 5 jogos na equipa A (1 época)

2015/2016:

40. Matheus Pereira (WBA): 27 jogos/6 golos na equipa A (2 épocas)

2016/2017:

41. João Palhinha (Sp. Braga): 18 jogos/2 golos na equipa A (2 épocas)

42. Francisco Geraldes (Sporting): 11 jogos na equipa A (3 épocas)

2017/2018:

43. Iuri Medeiros (Nuremberga): 11 jogos/1 golo na equipa A (1 época)

44. Rafael Leão (AC Milan): 5 jogos/2 golos na equipa A (1 época)

45. Jovane Cabral (Sporting): 45 jogos/6 golos na equipa A (3 épocas)

2018/2019:

46. Miguel Luís (Sporting): 21 jogos/2 golos na equipa A (2 épocas)

47. Thierry Correia (Valência): 7 jogos na equipa A (2 épocas)

48. Pedro Marques (Den Bosch): 1 jogo na equipa A (1 época)

49. Bruno Paz (Sporting B): 1 jogo na equipa A (1 época)

2019/2020:

50. Rafael Camacho (Sporting): 22 jogos/1 golo na equipa A (1 época)

51. Luís Maximiano (Sporting): 23 jogos na equipa A (1 época)

52. Rodrigo Fernandes (Sporting): 4 jogos na equipa A (1 época)

53. Pedro Mendes (Sporting): 10 jogos/1 golo na equipa A (1 época)

54. Eduardo Quaresma (Sporting): 2 jogos na equipa A (1 época)

55. Nuno Mendes (Sporting): 1 jogo na equipa A

TOP-15 DE VENDAS

2016. João Mário, Inter: 40 milhões de euros

2007. Nani, Manchester United: 25,5 milhões

2018. Gelson Martins, Atlético Madrid: 22,5 milhões

2018. Rui Patrício, Wolverhampton: 18 milhões

2018. Rafael Leão, Lille: 16,5 milhões (por decisão do TAD)

2018. William Carvalho, Bétis: 16 milhões

2003. Cristiano Ronaldo, Manchester United: 15 milhões

2017. Rúben Semedo, Villarreal: 14 milhões

2010. João Moutinho, FC Porto: 13,3 milhões

2013. Bruma, Galatasaray: 12 milhões

2019. Thierry Correia, Valencia: 12 milhões

2010. Miguel Veloso, Genoa: 9 milhões

2013. Tiago Ilori, Liverpool: 7,5 milhões

2019. Daniel Podence, Olympiakos: 7 milhões

2015. Cédric Soares, Southampton: 6,5 milhões

TOTAL: 234,8 milhões de euros