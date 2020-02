O FC Porto recebeu e venceu o Portimonense por 1-0 este domingo, no Estádio do Dragão, em jogo da 22.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Na primeira parte, o jogo ficou marcado por uma grande penalidade desperdiçada pelo avançado colombiano do Portimonense Jackson Martínez, perto do intervalo.

LEIA MAIS: toda a reportagem do FC Porto-Portimonense

Foi já na reta final do jogo que Alex Telles, com uma «bomba» num remate fora da área, fez o 1-0 aos 87 minutos de jogo, para dar mais três pontos à equipa de Sérgio Conceição.

Com este resultado, o FC Porto soma a quinta vitória seguida no campeonato e ascende, à condição, à liderança, com 56 pontos. Tem mais dois que o Benfica, que só entra em campo esta segunda-feira, a partir das 19h30, em Barcelos, ante o Gil Vicente.

O Portimonense continua no 17.º e penúltimo lugar, com zona de descida, com 15 pontos, agora a quatro da zona de permanência, fruto da vitória do Paços de Ferreira.