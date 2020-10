O Sporting contratou Alexandre Mendes para os sub-23, informou o clube verde e branco.



O lateral-direito, de 19 anos, chega a Alvalade depois de cinco épocas no Vitória de Setúbal.



«Estou muito feliz, gostaria de agradecer ao Sporting pela oportunidade que me está a dar. Agora só me resta trabalhar e evoluir para chegar o mais longe possível», referiu ao site do clube.

Refira-se que Alexandre Mendes começou a jogar no Benfica, clube de onde saiu para o Bonfim em 2015.