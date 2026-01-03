Alexandre Santana, do Casa Pia, afirma que a equipa tem de manter a atitude correta para conseguir pontuar em casa do Rio Ave, no jogo a contar para a 17.ª jornada da Liga. O técnico abordou ainda a situação do Casa Pia na tabela classificativa e a vontade de fazer melhor na segunda volta do campeonato.

Boas exibições frente ao Gil Vicente e Vitória de Guimarães

«A sequência de pontos que tivemos faz com que nos sintamos mais realizados no trabalho a desenvolver. O Gil Vicente, com a época que está a fazer, e o Vitória de Guimarães, com a qualidade que tem, conseguimos trazer pontos e podíamos até trazer mais, pela qualidade que impusemos. Dá-nos alento para um caminho com confiança, quer para nós, quer para a estrutura, traduzido em pontos.»

Dificuldade da deslocação a Vila do Conde

«Têm jogadores muito fortes nos duelos defensivos e uma frente de ataque com muito valor, basta ver a quantidade de golos que o André Luiz e o Clayton têm. Em 19 golos do Rio Ave, 15 são deles. Têm uma verticalidade muito grande e estamos atentos para isso, não abandonando o que temos vindo a conquistar, assente na mentalidade. Que a vitória nunca esteja longe dos nossos horizontes.»

Desejo de melhorar a classificação com a manutenção em mente

«É certo que não estamos como pensaríamos que íamos estar, mas também é um facto que a estrutura paga para trabalharmos e batalharmos. É isso que temos feito desde que cá estamos. Vê-se uma evolução bastante elucidativa nestes últimos três jogos e ficamos contentes por ver que os jogadores acreditam. Vemos nesta equipa aspetos que temos vindo a implementar e que nos dá confiança.»

Importância da mentalidade na busca pela vitória

«Não podemos abandonar a nossa atitude, de forma mais viril, a ganhar duelos e com a ideia de vitória sempre presente, seja fora ou em casa. Se nós tivermos isso, estaremos mais perto da vitória. Temos de cumprir com o plano de jogo traçado e proteger-nos bem dos pontos fortes do adversário. Rio Ave precisa de ganhar em casa também, portanto será um jogo dividido e com um espírito competitivo muito grande.»