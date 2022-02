FIGURA: Ali Alipour

Taremi tem em Ali Alipour um digno parceiro nos embaixadores do futebol iraniano na nossa Liga. Tal como o avançado do FC Porto, Alipour tem golo, mas não se fica por aí a sua influência no jogo do Marítimo. Astuto, com grande mobilidade e boa capacidade técnica, formou com Tagueu uma dupla de respeito no ataque insular. Junto à serra da Freita, abriu e fechou o marcador, acrescentando mais dois golos à sua conta pessoal em 2021/2022: já leva sete.

MOMENTO: castigo máximo embalou triunfo insular (27m)

Depois de passar pela análise do vídeo-árbitro, Miguel Nogueira confirmou a grande penalidade que Joel Tagueu aproveitou, ainda que na recarga à defesa de Victor Braga, para reforçar a vantagem do Marítimo em dois golos e, assim, encaminhar mais três pontos para a equipa comandada por Vasco Seabra.

OUTROS DESTAQUES

Guitane: atrevimento, insolência, ousadia e coragem. Ver Guitane com a bola colada ao pé esquerdo, preparado para um drible ou uma tabelinha curta com um companheiro, é viajar no tempo para uma era em que o futebol tinha menos triângulos, zonas de pressão ou lances de laboratório. Futebol no seu estado puro, portanto. Se o jogo tiver alguma conceção de justiça no seu âmago, a este jovem francês está reservada uma carreira bem interessante.

Vítor Costa: de regresso a Arouca, clube que representou entre 2016 e 2018, não se aventurou muito no ataque, mas a defender esteve irrepreensível. Foi muito por ele que Bukia se eclipsou e ainda cortou uma bola com selo de golo de Kouassi, a meio da segunda parte.

Leandro: de regresso à titularidade, rendendo o lesionado David Simão, esteve igual a si próprio. Muito disponível fisicamente, procurou ser sempre uma solução nos desenhos ofensivos do Arouca, sem descurar as tarefas defensivas que lhe eram exigidas. Leandro disse presente na luta por um lugar no onze. Armando Evangelista agradece esta “dor de cabeça”. Fossem todas assim.

Joel Tagueu: importante na construção do triunfo do Arouca, ao assinar o segundo golo da equipa na primeira parte, ainda que na recarga ao penálti que Victor Braga lhe negou.